Поиск

Москва предложила доставлять энергоресурсы в ЮВА через Арктику

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Использование северных арктических трасс дает возможность проложить дополнительные маршруты поставок российских энергоресурсов в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Россия готова к конструктивной работе с заинтересованными партнерами в интересах укрепления евразийской транспортной взаимосвязанности, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В свою очередь использование северных арктических трасс существенно сокращает время трансконтинентального транзита, потенциально дает возможность проложить дополнительные маршруты поставок российских энергоресурсов с арктических месторождений в страны Южной и Юго-Восточной Азии", - сказала она на брифинге в среду.

Она добавила, что Москва "исходит из того, что бесперебойно работающие международные цепочки поставок - залог стабильного и поступательного развития мировой экономики", и "предпринимает шаги по устранению барьеров на пути либерализации торговых отношений".

"В этом контексте готовы к конструктивной работе со всеми заинтересованными партнерами по сопряжению усилий в интересах укрепления евразийской транспортной взаимосвязанности", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия "предлагает свою компетенцию в сфере логистики и функционирующей инфраструктуры, в том числе международного транспортного коридора "Север-Юг", Трансарктического транспортного коридора на базе Северного морского пути".

"Мы убеждены, что нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке хоть и осложнит выполнение ряда задач, но не изменит настрой наших партнеров на полноценный запуск этого самого коридора", - указала Захарова.

МИД Мария Захарова ЮВА Арктика Ближний Восток Севморпуть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лантратова в ближайшее время планирует встречу с украинским омбудсменом

 Лантратова в ближайшее время планирует встречу с украинским омбудсменом

Вице-премьер Чернышенко анонсировал изменение профстандартов для людей с инвалидностью

Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

 Минэнерго отметило недостоверность данных на ресурсах о якобы наличии топлива на АЗС

Глава ЦБ отметила рост доли компаний с госучастием в кредитных портфелях до 35%

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

 Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

Набиуллина ответила Грефу на слова о переохлаждении экономики

Cпрос на услуги электрозаправок "Росатома" в последнюю неделю июня вырос на 40%

Два человека пострадали при атаке дронов на предприятия в Пензе

Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

 Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10224 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2899 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов