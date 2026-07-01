Москва предложила доставлять энергоресурсы в ЮВА через Арктику

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Использование северных арктических трасс дает возможность проложить дополнительные маршруты поставок российских энергоресурсов в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Россия готова к конструктивной работе с заинтересованными партнерами в интересах укрепления евразийской транспортной взаимосвязанности, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В свою очередь использование северных арктических трасс существенно сокращает время трансконтинентального транзита, потенциально дает возможность проложить дополнительные маршруты поставок российских энергоресурсов с арктических месторождений в страны Южной и Юго-Восточной Азии", - сказала она на брифинге в среду.

Она добавила, что Москва "исходит из того, что бесперебойно работающие международные цепочки поставок - залог стабильного и поступательного развития мировой экономики", и "предпринимает шаги по устранению барьеров на пути либерализации торговых отношений".

"В этом контексте готовы к конструктивной работе со всеми заинтересованными партнерами по сопряжению усилий в интересах укрепления евразийской транспортной взаимосвязанности", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия "предлагает свою компетенцию в сфере логистики и функционирующей инфраструктуры, в том числе международного транспортного коридора "Север-Юг", Трансарктического транспортного коридора на базе Северного морского пути".

"Мы убеждены, что нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке хоть и осложнит выполнение ряда задач, но не изменит настрой наших партнеров на полноценный запуск этого самого коридора", - указала Захарова.