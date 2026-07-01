Омбудсмен анонсировала проекте психологической помощи возвращенным в РФ военнопленным

По ее словам, что жены погибших участников СВО в этом проекте "будут играть самую важную роль", пройдя программу обучения психологической помощи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аппарат омбудсмена запустит проект психологической помощи и поддержки возвращенных в РФ военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим отдельный проект, который касается психологической помощи и поддержки", - сказала Лантратова журналистам в среду.

По ее словам, благодаря президенту РФ Владимиру Путину и действующим в стране структурам, в том числе фонду "Защитники Отечества", работа по психологической реабилитации возвращенных из плена ведется.

Так Лантратова ответила на вопрос, достаточно ли действующих мер по психологической реабилитации тех, кто возвращен из плена.

Омбудсмен сообщила, что жены погибших участников СВО в этом проекте "будут играть самую важную роль", они будут проходить программу обучения психологической помощи.