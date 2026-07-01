Лантратова обсудит обмен пленными с главой МККК

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова 2 июля проведет встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.

"Завтра состоится встреча, буду встречаться в Доме прав человека", - сказала она, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На встрече они обсудят обмен пленными с украинской стороной, а также взаимодействие МККК с аппаратом уполномоченного по правам человека в России.

"Это работа уже велась, продолжает вестись. У нас большая совместная работа по верификации списков пропавших без вести, списков тех, кто находится в плену. У нас выстроена очень плотная в этом плане совместная работа. Если представители МККК, которые бывают на Украине, находят наших ребят, они тут же передают нам эту информацию. И мы обмениваемся", - сказала Лантратова.

"Мы со своей стороны поднимаем вопрос условий содержания наших военнопленных, которые находятся на территории Украины. Так как МККК туда приезжает, то я обращаюсь к ним, чтобы они контролировали условия содержания", - сказала омбудсмен.

Также она обсудит с главой МККК вопрос обмена посылками и письмами для пленных.