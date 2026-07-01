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Электроснабжение Херсонской области частично нарушено из-за повреждения инфраструктуры

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение девяти муниципалитетов Херсонской области частично нарушено из-за повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры временно без света остается часть населенных пунктов Великолепетихского, Верхнерогачикского, Горностаевского, Ивановского, Каховского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Новокаховского городского и Чаплинского округов", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Он добавил, что система испытывает повышенную нагрузку, а по вечерам возможны перепады напряжения.

Херсонская область Владимир Сальдо
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