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МИД РФ выразил уверенность в преемственности суверенной внешней политики Сербии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Москва уверена в преемственности суверенной внешней политики Белграда, в которой России отведено особое место, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уверены в преемственности принципиальной суверенной внешней политики Белграда, в которой России по традиции отведено особое место. Это позволяет нам качественно взаимодействовать с сербами в международных делах, сообща искать сбалансированные развязки региональных проблем, решать практические вопросы, в том числе и из экономической повестки", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Представителя МИД РФ спросили, как решение президента Сербии Александра Вучича уйти в отставку, о возможности чего он неоднократно заявлял в последнее время, может отразиться на российско-сербских отношениях, в целом на позициях Москвы на Балканах, а также на ходе переговоров по продаже сербской NIS.

"Конечно, мы следим за событиями в Сербии. Мы уважаем решения ее руководства. В этом смысле считаем важным, чтобы внутренние процессы в Сербии развивались в спокойной и конструктивной обстановке. Путем диалога при взаимном уважении решались все возникающие вопросы и проблемы, вызовы", - отметила Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в российско-сербских отношениях "сложился позитивный алгоритм, который не подвержен влиянию конъюнктуры, особенно в нынешних сложных условиях". "Он функционален, а главное - он просто объективно нужен и нам, и нашим сербским братьям", - указала Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Сербия
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