В Нижегородской области на Волге сел на мель теплоход с пшеницей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области на Волге сел на мель теплоход с пшеницей, по факту началась прокурорская проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 1 июля 2026 года в дневное время на реке Волге вблизи города Городец произошла посадка на мель теплохода "Нальчик", перевозящего груз пшеницы", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, судовой ход не перекрыт. Организованы работы по снятию судна с мели.

Нижегородская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности судоходства.