Мутновский вулкан на юге Камчатки выбросил столб пепла на 3,5 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Мутновский на Камчатке в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространился на несколько километров к западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Мутновского установлен "оранжевый" код авиационной опасности, активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Мутновский вулкан расположен на юге Камчатки в 70 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 тыс. 322 м над уровнем моря. Недалеко от вулкана работает Мутновская ГеоЭС. Вулкан популярен у туристов. Его последнее слабое извержение произошло 3 июля 2013 года.