Поиск

Мутновский вулкан на юге Камчатки выбросил столб пепла на 3,5 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Мутновский на Камчатке в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространился на несколько километров к западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Мутновского установлен "оранжевый" код авиационной опасности, активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Мутновский вулкан расположен на юге Камчатки в 70 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 тыс. 322 м над уровнем моря. Недалеко от вулкана работает Мутновская ГеоЭС. Вулкан популярен у туристов. Его последнее слабое извержение произошло 3 июля 2013 года.

Камчатка вулкан Мутновский пепел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пытавшихся атаковать Москву дронов достигло 11

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло семи

Черногория открыла в России восемь визовых центров

 Черногория открыла в России восемь визовых центров

Что произошло за день: среда, 1 июля

На Байкале демонтировали треть объектов целлюлозно-бумажного комбината

 На Байкале демонтировали треть объектов целлюлозно-бумажного комбината

ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

 ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

 Росстат отметил рост производства золота в мае на 17,1%

Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

 Безработица в РФ в мае снизилась до исторического минимума в 2,1%

Росстат сообщил о подорожании бензина с 23 по 29 июня на 1,61%

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22%, годовая выросла до 6,01%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2905 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10226 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов