Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в субботу в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 4 июля в 08:52 по сахалинскому времени (00:52 по Москве) с эпицентром в 142 км восточнее села Рейдово на о. Итуруп. Очаг залегал на глубине 64 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах Итурупа силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.