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Почти 200 частных жилых домов освободились от воды в Свердловской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Усилиями оперативных групп МЧС России за сутки на подтопленных территориях Свердловской области удалось освободить от воды 183 частных дома, 1451 приусадебный участок и два участка автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

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"За сутки от воды освободились 183 частных жилых дома, 1451 приусадебный участок, 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Вследствие выпадения обильных осадков в виде дождя на территории Свердловской области остаются затопленными более 300 частных жилых и дачных домов, 3112 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях, отмечают в пресс-службе. В пунктах временного размещения находятся 18 человек.

"Всего к ликвидации последствий дождевого паводка и оказанию помощи населению привлечено более 300 человек и 90 единиц техники", - проинформировали в министерстве.

По прогнозам, передаваемым пресс-службой, следует ожидать повышения уровня воды в реке Чусовая на территории поселке Староуткинск.

МЧС России Свердловская область паводок
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