Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 327 украинских дронов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 по Москве 1 июля до 07:00 2 июля перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, заявило Минобороны РФ в четверг.

Украинские дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом, сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, беспилотники сбиты над Азовским и Черным морями.