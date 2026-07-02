Военные РФ ударили дронами по логистическому центру и АЗС в Николаевской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотниками "Герань" по логистическому центру ВСУ и автозаправочной станции в Николаевской области, заявило Минобороны РФ в четверг.

Логистический центр в районе Снигиревки использовался украинской армией для доставки и хранения беспилотников и комплектующих, сказано в сообщении министерства.

Минобороны заявило об ударе БПЛА "Герань" в районе Снигиревки по АЗС, используемой украинской армией.

Министерство распространило кадры ударов.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах дронами по логистическим центрам ВСУ в районе населенного пункта Новая Одесса в Николаевской области.