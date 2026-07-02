Аварийный роуминг ввели на севере Крыма из-за перебоев с электроснабжением

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Аварийный роуминг ввели в муниципалитетах на севере Крыма из-за перебоев с электроснабжением, сообщил вице-премьер - министр внутренней политики, информации и связи республики Альберт Куршутов в четверг.

"Для жителей Первомайского, Красноперекопского, Красногвардейского, Джанкойского районов и Армянска по поручению руководства республики запущен аварийный роуминг между операторами "К-телеком" и "Миранда-медиа". Это позволит абонентам оставаться на связи, совершать звонки и отправлять SMS даже при нестабильной работе основного оператора", - написал Куршутов в своем канале в Max.

По его словам, базовые станции при отключении электроэнергии могут работать некоторое время на аккумуляторах, но после того, как заряд иссякает, они выключаются. Где возможно, станции подключают к генераторам, однако обеспечить ими все станции (их в Крыму около 2,5 тыс.) невозможно.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения электроэнергии. В среду премьер-министр республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в результате массированной атаки со стороны ВСУ без электроснабжения остались Армянск (север Крыма) и Феодосия (юго-восток). В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

В Крыму работают местные операторы сотовой связи "Миранда-Медиа", "К-Телеком" (бренд Win Mobile) и "КТК Телеком" (бренд "Волна"). В 2025 году на территории полуострова начал работу "СберМобайл" (виртуальный оператор, работает на сетях "Миранда-Медиа").