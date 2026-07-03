Электроснабжение свыше десяти муниципалитетов Крыма полностью или частично нарушено

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение более десяти муниципалитетов Крыма полностью или частично нарушено в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил советник главы республики Олег Крючков в пятницу.

"Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточено больше десяти районов полуострова. Идут ремонтные работы. Десятки бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, сроки восстановления электроснабжения варьируются от нескольких часов до суток.

Как уточнил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк в своем канале в Max, отключения затронули 14 муниципалитетов: Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также Симферополь, Феодосию, Керчь, Судак, Алушту, Армянск, Евпаторию и Старый Крым.

По его словам, электроснабжение планируется восстановить к полуночи.

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 июня сообщил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения электроэнергии. В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.