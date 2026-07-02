В Забайкалье обдумывают введение электронных очередей на АЗС для исключения хаоса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Забайкальского края в связи с очередями на АЗС принимают меры для стабилизации ситуации с топливом, в том числе, думают о введении электронной очереди и в контроле за дисциплиной на автостоянках, сообщил губернатор региона Александр Осипов.



"Люди стоят в очередях сутками, некоторые с детьми. Разговаривал с водителями. Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей", - написал он.



Среди первоочередных мер глава края назвал усиление контроля полиции и волонтеров на всех АЗС для наведения порядка, организацию горячего питания и воды для участников очереди, наведение "жесткой дисциплины очереди, чтобы топливо получали те, кому оно нужно сейчас".



"Прорабатываем внедрение электронной очереди, чтобы исключить хаос и сделать процесс прозрачным и справедливым", - подчеркнул Осипов.



Также, по его словам, необходимо увеличить штат сотрудников у колонок.



Пресс-служба правительства края сообщает, что в регионе введен режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайной ситуации. Моторное топливо поступает в ограниченных объемах. Идет работа с правительством России, Минэнерго России и нефтяными компаниями по увеличению поступления объемов бензинов и дизельного топлива.



"Ситуация остается крайне напряженной. Тем не менее, мы с ней способны справиться и справимся. Главное, не допускайте слухов, сплетен, паникерства и деструктивных действий", - говорится в сообщении.