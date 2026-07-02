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В правительстве создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством, его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщили в аппарате зампреда.

Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы "Антифрод".

"Задача оперштаба - объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес - операторы связи, банки, цифровые платформы", - сообщил.

Штаб создан как подкомиссия правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, уточнили в аппарате вице-премьера. Полное название новой структуры - подкомиссия по развитию технологий противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

"Создание оперштаба - одна из системных инициатив правительства, направленная на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых правительством мер за первые пять месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%", - отметили в аппарате вице-премьера.

Банк России Дмитрий Григоренко правительство Антифрод
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