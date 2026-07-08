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Правительство РФ осенью внесет в Думу третий пакет мер против кибермошенничества

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует осенью внести в Госдуму третий пакет мер по противодействию телефонному мошенничеству и кибермошенничеству, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Вице-премьер напомнил, что ранее уже приняты два пакета мер.

"Но мы ни в коем случае не останавливаемся. Мы осенью планируем в Думу выходить уже с третьим пакетом антимошеннических мер", - сказал Григоренко.

Кроме того, он отметил, что в правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, который занимается выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности.

В РоссииВ правительстве создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомЧитать подробнее

"Мы смотрим на реакцию мошенников (на принятые меры - ИФ), анализируем статистику и тут же предлагаем контрмеры. Через штаб буквально каждую неделю смотрим, что происходит, и тут же реагируем", - заверил вице-премьер.

Он напомнил, что по данным МВД, в первом полугодии количество мошеннических действий против россиян снизилось на треть. "То есть у нас впервые зафиксирована официальная статистика, которая подтверждает снижение количества мошеннических действий. То есть мы считаем, что наши меры дают эффект", - отметил замглавы правительства.

В мае замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев говорил, что к третьему пакету поступило более 46 предложений. Они активно обсуждаются с операторами связи, банками, правоохранительными органами.

Госдума Дмитрий Григоренко Правительство РФ
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