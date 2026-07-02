В РФ заявили, что в Киеве поражены ключевые заводы ВПК, логистический центр, склад ГСМ, газораспределительные станции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе массированного удара в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия, логистический центр с комплектующими к иностранному вооружению и технике, склад горюче-смазочных материалов, а также газораспределительные станции.

Удар нанесен по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Поражены газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, сказано в сообщении.

Удару подвергся склад горюче-смазочных материалов "Киев-3" (ООО "Грандтерминал"), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов, заявило Минобороны РФ.

"Дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий", - сказано в сообщении.

"Поражены в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "Радионикс" - ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Файер Пойнт-7, -9", управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет (проект "Клон")", - заявило Минобороны РФ.

"Продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО "Научно-производственная компания "Атлон авиа"). "Одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными БПЛА "Магура УА", а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, среди пораженных целей - сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов") - основная производственная база на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию беспилотных летательных аппаратов большой дальности Ан-196 "Лютый".

"Ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина") - ведущее предприятие, осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих практически для всех разведывательных и ударных БПЛА", - сообщило министерство. По его информации, интегральные схемы, элементы микросборок для зенитных ракетных комплексов, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем у ВСУ.

Минобороны РФ сообщило, что в ходе массированного удара поражено промышленное предприятие "Киев-25" ("ПВ Групп Украина"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы "Лима" для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.

Целью удара был транспортно-логистический центр "МЛП-Чайка", используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа, заявило Минобороны РФ.