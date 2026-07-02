Россия будет усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия продолжит давление на Киев с тем, чтобы достигнуть поставленных целей, заявили в Кремле, реагируя на угрозу новых европейских санкций для воздействия на Москву, заявили в Кремле.

"Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о рассмотрении новых санкций в отношении России после ночного удара по Киеву.