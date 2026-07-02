Для аэропортов Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода отменили ограничения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили ночью из соображений безопасности.

Ранее утром пресс-служба нижегородского аэропорта "Чкалов" сообщала, что из-за ограничений были задержаны три регулярных рейса. Судя по онлайн-табло, были задержаны рейсы в Москву авиакомпании "Россия", в Петербург - авиакомпании Smartavia и в Екатеринбург - авиакомпании Red Wings.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал утром, что в регионе ПВО продолжает отражать атаку БПЛА, к тому моменты было нейтрализовано три десятка беспилотников. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Погиб один человек, еще четверо пострадали.