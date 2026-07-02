Поиск

Для аэропортов Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода отменили ограничения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили ночью из соображений безопасности.

Ранее утром пресс-служба нижегородского аэропорта "Чкалов" сообщала, что из-за ограничений были задержаны три регулярных рейса. Судя по онлайн-табло, были задержаны рейсы в Москву авиакомпании "Россия", в Петербург - авиакомпании Smartavia и в Екатеринбург - авиакомпании Red Wings.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал утром, что в регионе ПВО продолжает отражать атаку БПЛА, к тому моменты было нейтрализовано три десятка беспилотников. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

ПВО Росавиация Калуга Ярославль Нижний Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

ВС разрешил увольнять в связи с утратой доверия чиновников за сокрытие доходов и расходов

В РФ заявили, что в Киеве поражены ключевые заводы ВПК, логистический центр, склад ГСМ, газораспределительные станции

В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

В правительстве создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

 Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Астана готова рассмотреть поставки ГСМ в Россию при официальном обращении

Военные РФ ударили дронами по логистическому центру и АЗС в Николаевской области

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 327 украинских дронов
Хроники событий
Ипотека в России Ипотека в России 74 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10236 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов