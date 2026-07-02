Поиск

В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Промышленный объект получил повреждения из-за упавших обломков беспилотников

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб один человек, пострадали, по предварительным данным, еще четверо, повреждения получил промышленный объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин и предупредил, что отражение атаки продолжается.

"С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов", - написал он.

Губернатор выразил соболезнования и пообещал поддержку семье погибшего.

"По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован", - сообщил он.

На местах инцидентов, связанных с БПЛА, работают сотрудники экстренных служб. Работа ПВО продолжается.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2026 года Военная операция на Украине
Глеб Никитин Нижегородская область ПВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Астана готова рассмотреть поставки ГСМ в Россию при официальном обращении

Военные РФ ударили дронами по логистическому центру и АЗС в Николаевской области

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 327 украинских дронов

Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, военным аэродромам Украины

 Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, военным аэродромам Украины

Закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля

 Закрыты аэропорты Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля

БПЛА атаковал частный дом в Белгородской области, есть погибший

Число пытавшихся атаковать Москву дронов достигло 11

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло семи

Черногория открыла в России восемь визовых центров

 Черногория открыла в России восемь визовых центров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10235 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2909 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов