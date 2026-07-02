В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Промышленный объект получил повреждения из-за упавших обломков беспилотников

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб один человек, пострадали, по предварительным данным, еще четверо, повреждения получил промышленный объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин и предупредил, что отражение атаки продолжается.

"С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов", - написал он.

Губернатор выразил соболезнования и пообещал поддержку семье погибшего.

"По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован", - сообщил он.

На местах инцидентов, связанных с БПЛА, работают сотрудники экстренных служб. Работа ПВО продолжается.