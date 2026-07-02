Поиск

Предвыборные съезды в России провели уже восемь политических партий

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Восемь политических партий провели съезды перед выборами депутатов Госдумы, до конца недели запланированы съезды еще трех партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На 2 июля уже восемь политических партий съезды провели, (на них) рассматривались вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов по одномандатным избирательным округам", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

По ее словам, это следующие партии: КПРФ, ЛДПР, "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина", "Единая Россия" и "Новые люди".

До конца текущей недели запланированы съезды еще трех партий: это Партия прямой демократии (3 июля), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (4 июля) и партия "Зеленые" (5 июля), сообщила глава Центризбиркома.

Уведомлений о проведении съездов других партий в ЦИК пока не поступало, добавила Памфилова.

По ее словам, партия ЛДПР первая представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. До конца недели в комиссию планируют представить документы еще три партии: КПРФ (3 июля), "Яблоко" (4 июля) и Партия пенсионеров (5 июля).

12 июля в 18:00 истекает срок предоставления партиями документов в ЦИК для заверения списков кандидатов, уточнила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. Соответствующее решение ранее принято на заседании комиссии Центризбиркома.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

ВС разрешил увольнять в связи с утратой доверия чиновников за сокрытие доходов и расходов

В РФ заявили, что в Киеве поражены ключевые заводы ВПК, логистический центр, склад ГСМ, газораспределительные станции

В России в июне продажи Lada выросли г/г на 14,3%

В правительстве создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

 Росстат отметил увеличение запасов зерна в сельхозорганизациях к 1 июня до 10,8 млн тонн

В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Астана готова рассмотреть поставки ГСМ в Россию при официальном обращении

Военные РФ ударили дронами по логистическому центру и АЗС в Николаевской области

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 327 украинских дронов
Хроники событий
Ипотека в России Ипотека в России 74 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10236 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов