Предвыборные съезды в России провели уже восемь политических партий

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Восемь политических партий провели съезды перед выборами депутатов Госдумы, до конца недели запланированы съезды еще трех партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На 2 июля уже восемь политических партий съезды провели, (на них) рассматривались вопросы выдвижения федеральных списков кандидатов по одномандатным избирательным округам", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

По ее словам, это следующие партии: КПРФ, ЛДПР, "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина", "Единая Россия" и "Новые люди".

До конца текущей недели запланированы съезды еще трех партий: это Партия прямой демократии (3 июля), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (4 июля) и партия "Зеленые" (5 июля), сообщила глава Центризбиркома.

Уведомлений о проведении съездов других партий в ЦИК пока не поступало, добавила Памфилова.

По ее словам, партия ЛДПР первая представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. До конца недели в комиссию планируют представить документы еще три партии: КПРФ (3 июля), "Яблоко" (4 июля) и Партия пенсионеров (5 июля).

12 июля в 18:00 истекает срок предоставления партиями документов в ЦИК для заверения списков кандидатов, уточнила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. Соответствующее решение ранее принято на заседании комиссии Центризбиркома.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.