Поиск

ЦИК рассмотрит вопрос о заверении федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму 8 июля

Вопрос о заверении списка "Яблока" будет рассмотрен 10 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком 8 июля рассмотрит вопрос о заверении федерального списка кандидатов на выборы Госдумы девятого созыва от партии КПРФ. Об этом объявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, на заседании 10 июля планируется рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов от партии "Яблоко".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Элла Памфилова Яблоко ЦИК КПРФ Центризбирком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о сокрытии на кадастровой карте объектов обороны и ТЭК

Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

 Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

"Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

 "Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

 В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

Володин назал безответственным главу Минтруда в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот

С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

 С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

В Москве рассчитывают на успех посреднических усилий США по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов