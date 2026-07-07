ЦИК рассмотрит вопрос о заверении федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму 8 июля

Вопрос о заверении списка "Яблока" будет рассмотрен 10 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком 8 июля рассмотрит вопрос о заверении федерального списка кандидатов на выборы Госдумы девятого созыва от партии КПРФ. Об этом объявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, на заседании 10 июля планируется рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов от партии "Яблоко".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.