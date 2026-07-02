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Хабаровчанка получила 14 лет колонии по делу о госизмене и диверсиях

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой суд признал 20-летнюю местную жительницу виновной по делу о государственной измене и серии диверсий, сообщает пресс-служба судов региона.

Она приговорена к 14 годам в колонии общего режима и уплате 50 тысяч рублей штрафа. Также с взыскали сумму ущерба, причиненного предприятию. В собственность государства суд конфисковал денежные средства и криптовалюту.

"В период с мая по июнь 2025 года на территории Хабаровского края она совершила поджоги оборудования на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи, а также легализовала денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Девушка признана виновной по ст. 275 (госизмена), ч.1 ст. 281 (диверсия), ч.3 ст.30 (покушение на диверсию), ч.1 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Уголовное дело возбуждено и расследовалось следователями УФСБ по Хабаровскому краю.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Хабаровский край Хабаровский краевой суд
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