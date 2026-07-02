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По делу о подготовке теракта в воинской части в Туле трое россиян получили от 17 до 22 лет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам трех россиян по делу о подготовке теракта в воинской части в Туле по заданию украинской военной разведки, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Решением суда Р.Корнееву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием 5 лет в тюрьме, остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

О.Мирзояну и Т.Плитчуку назначены сроки 17 и 18 лет колонии строгого режима и штрафы в 1,3 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Суд и следствие установили, что они были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. "По заданию куратора они планировали совершить террористический акт в городе Тула на территории воинской части. В феврале 2025 года подозреваемые прибыли в Орловскую область, чтобы извлечь из тайника взрывчатое вещество массой 1,135 кг и два электродетонатора для изготовления самодельного взрывного устройства, где были задержаны сотрудниками ФСБ России", - сообщили в ЦОС.

При задержании у мужчин также были изъяты автомат Калашникова (АКС-74У), пистолет "ПБ", 153 патрона различного калибра.

Следствие УФСБ по Орловской области возбудило в отношении них уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту организованной группой), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, сбыт оружия), п. "а" ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222.1 (покушение на незаконные приобретение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные с использованием сети "Интернет" организованной группой), ч. 1 ст. 223 (незаконная переделка огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств, совершенное организованной группой) УК.

Тула ФСБ Украина Орловская область ГУР
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