Почти 1,5 тыс. DDoS-атак отразили в июне специалисты РКН

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) за июнь отразили почти 1,5 тыс. DDoS-атак на защищаемые объекты, самая долгая из которых длилась почти четверо суток.

"В июне 2026 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 460 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи. (...) Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины, Нидерландов", - говорится в сообщении ведомства.

Основные векторы атак, как и месяцем ранее, были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО.

По информации РКН, максимальная мощность DDoS-атаки за этот период достигла 851,39 Гбит/с, скорость - 233,87 млн пакетов в секунду (п/с). Максимальная по продолжительности DDoS-атака длилась 3 дня 22 часа 10 минут.

Кроме того, в июне специалисты ЦМУ были заблокировали 2 615 фишинговых ресурсов и 389 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, а также "выявили и устранили 1 295 нарушений маршрутизации трафика со стороны 318 организаций".

Как сообщалось, в январе специалисты РКН отразили чуть больше 1 тыс. DDoS-атак, в феврале - более 2,2 тыс., в марте - почти 2,4 тыс., в апреле - более 1,2 тыс., в мае - более 1,3 тыс. Рекордный всплеск DDoS-атак был зафиксирован в феврале и марте после сообщений в СМИ о полной блокировке в РФ мессенджера Telegram.