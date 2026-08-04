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Почти 1,1 тыс. DDoS-атак отразили специалисты РКН в июле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в июле отразили почти 1,1 тыс. DDoS-атак на защищаемые ресурсы, самая продолжительная из которых длилась почти шесть суток, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В июле 2026 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 073 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, максимальная мощность DDoS-атаки за этот период достигла 710,13 Гбит/с, скорость - 73,9 млн пакетов в секунду (п/с). В свою очередь максимальная по продолжительности DDoS-атака длилась 5 дней 19 часов 6 минут, говорится в сообщении.

"Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Германии, Аргентины, Индии. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО", - отметили в РКН.

Также в июле специалисты ЦМУ заблокировали 2 580 фишинговых ресурсов и 944 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и "выявили и устранили 1 336 нарушений маршрутизации трафика со стороны 263 организаций", добавили в пресс-службе РКН.

Как сообщалось, в январе специалисты РКН отразили чуть больше 1 тыс. DDoS-атак, в феврале - более 2,2 тыс., в марте - почти 2,4 тыс., в апреле - более 1,2 тыс., в мае - более 1,3 тыс., в июне - почти 1,5 тыс. Рекордный всплеск DDoS-атак был зафиксирован в феврале и марте после сообщений в СМИ о полной блокировке Telegram в РФ.

Роскомнадзор
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