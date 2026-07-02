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СКР признал терактом атаку ВСУ на туристический автобус в Брянской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) признал терактом атаку украинского беспилотника на туристический автобус в Брянской области.

"Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на туристический автобус из Республики Беларусь", - сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

Пассажиры автобуса эвакуированы.

Днем 2 июля после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района Брянской области. В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства.

В результате атаки пострадали два водителя автобуса - граждане Белоруссии. Им оказана необходимая медицинская помощь.

"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые организовали очередной террористический акт против мирных граждан", - заключила Петренко.

СКР Белоруссия Светлана Петренко Брянская область
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