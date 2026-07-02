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СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал в Брянской области пассажирский автобус из Белоруссии, сообщило госиздание "Беларусь сегодня".

По его сведениям, автобус, зарегистрированный в Гомеле и следовавший из Минска в Анапу через Гомель, был атакован в 11:55 у населенного пункта Красная Гора, предположительно, на автостоянке. На тот момент в салоне было 19 человек.

Пассажиры не пострадали. Легко ранены два водителя - оба они уроженцы Гомельской области. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Из Гомеля оперативно выехала спецгруппа, которая доставит пассажиров и водителей домой, сообщает издание.

17 июня на трассе А240 в Брянской области автобус детско-юношеской спортивной школы №2 белорусского города Речицы был атакован беспилотником. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, они ехали отдыхать в Геленджик. В результате атаки погибла взрослая пассажирка, еще восемь человек получили травмы.

Гомель Минск Анапа Белоруссия Брянская область Красная Гора
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СМИ сообщили об атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области

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