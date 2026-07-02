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В Минске назвали тяжелым состоянии водителей белорусского автобуса, атакованного БПЛА в РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Водители автобуса, атакованного беспилотником в Брянской области в четверг, находятся в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Беспилотник разорвался перед автобусом, и осколками ранило двух водителей. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Секретарь СБ добавил, что остальные граждане, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Днем 2 июля после пересечения российско-белорусской границы туристический автобус из Белоруссии находился на стоянке в районе села Красный камень Злынковского района Брянской области. В этот момент автобус был атакован беспилотным летательным аппаратом, взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства.

В результате атаки пострадали два водителя автобуса - граждане Белоруссии. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Белоруссия Брянская область
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