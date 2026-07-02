В МАГАТЭ зафиксировали ущерб от удара по зданию МЧС в Энергодаре

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Специалисты МАГАТЭ при посещении Энергодара наблюдали урон от атаки на здание МЧС в этом городе, говорится в заявлении агентства.

"Команда МАГАТЭ получила информацию, что пожарно-спасательная часть подверглась атакам дронов 30 июня. Во время визита на объект 1 июля команда видела повреждения у здания и у нескольких пожарных машин, что значительно снизило возможности станции. Также сообщалось о небольших ранениях", - отмечается в документе.

В нем напоминается, что персонал данной станции придет на помощь пожарному расчету на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в случае масштабного инцидента.

"Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям является неприемлемой", - приводятся в заявлении слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Одновременно с тем сотрудники МАГАТЭ продолжают следить за ремонтными работами и техническим обслуживанием на ЗАЭС, в том числе в отношении системы обеспечения технической водой и трансформатора энергоблока. В МАГАТЭ подтвердили, что ремонт благополучно завершен, оборудование вернулось в строй.

Однако, уточняют в МАГАТЭ, хотя починка основной линии электроснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" завершена, ее не получается вернуть в строй из-за повреждений подключенной к ней подстанции, расположенной более чем в 100 км к северо-западу от ЗАЭС. Станции приходится полагаться на резервную линию 330 кВ "Ферросплавная -1".

Ранее экспертам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС, показали последствия атаки ВСУ на здание МЧС в Энергодаре, сообщили представители станции в четверг.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").