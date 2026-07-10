Лихачев сообщил, что ЗАЭС с середины марта пережила более 460 атак БПЛА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что за последние месяцы Запорожская атомная электростанция более 460 раз подвергалась атакам БПЛА.

"Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий с середины марта текущего года. Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам, за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии", - заявил Лихачев журналистам по итогам консультаций с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу.

Он добавил, что мировое сообщество было проинформировано о "первом в истории человечества сознательном ударе дрона по машинному залу шестого блока Запорожской атомной электростанции со сквозным проникновением буквально в нескольких метрах от реакторного корпуса".

"К великому сожалению, кроме явной эскалации ударов вокруг инфраструктуры собственно Запорожской АЭС, просто вне рамок здравого смысла находится уровень атак по городу Энергодару. Это тоже совершенно беспрецедентный случай ударов по атомграду - это и система электроснабжения, и водоснабжения, система мобильной связи, станция пожарной службы", - заявил Лихачев.

Глава "Росатома" проинформировал журналистов о положении дел на ЗАЭС на текущий момент. "Всего заключено 4300 контрактов с персоналом, более 460 человек работников получили необходимые допуски и лицензии Ростехнадзора, более 1000 человек оперативного состава исполняют свои обязанности на Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что "этого более чем достаточно для поддержания абсолютно безопасного состояния (станции) в режиме холодного останова, в котором находится станция с середины 2022 года". Также, отметил он, проведены все необходимые работы по водоснабжению, наличию резервного контура дизель-генераторов, все необходимые технические регламенты и ремонты реализуются под чётким контролем Ростехнадзора. "Ростехнадзор также выдал лицензии на эксплуатацию первого и второго энергоблоков, сейчас стадия оформления работы по третьему и шестому энергоблокам Запорожской атомной электростанции", - сказал глава "Росатома".

"В этом смысле у нас нет никаких сомнений и в готовности персонала, и в технических условиях безопасного состояния Запорожской атомной электростанции", - резюмировал Лихачев.