Поиск

В Рыльске на мине подорвалась машина районной администрации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Рыльске на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, ранены четыре человека, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног", - уточнил он.

Ранения живота и бедра получил директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который был за рулем. Его оперируют в Рыльской ЦРБ, добавил Хинштейн. Позднее обоих пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

Еще два человека - начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, стоявшие на крыльце здания, - от взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Их доставят в больницу.

В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльский район Рыльск Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России продажи легковых машин и LCV в июне выросли на 26,9%

В Севастополе в пятницу топливо будет в свободной продаже на восьми АЗС

Пять российских аэропортов возобновили обслуживание рейсов

 Пять российских аэропортов возобновили обслуживание рейсов

В Белгороде при ракетном ударе ВСУ возник пожар и погибла мирная жительница

Жилые дома повреждены после падения фрагментов БПЛА в Краснодарском крае

Аэропорты Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

 Аэропорты Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

В Лисичанске пострадали 12 человек при атаке дрона на маршрутное такси

Правительство РФ разрешило оборот бензина евро-3 до конца 2026 года

 Правительство РФ разрешило оборот бензина евро-3 до конца 2026 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10255 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов