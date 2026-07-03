В Рыльске на мине подорвалась машина районной администрации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Рыльске на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, ранены четыре человека, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног", - уточнил он.

Ранения живота и бедра получил директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который был за рулем. Его оперируют в Рыльской ЦРБ, добавил Хинштейн. Позднее обоих пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

Еще два человека - начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, стоявшие на крыльце здания, - от взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Их доставят в больницу.

В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы.