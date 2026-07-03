Дело о теракте возбудили после подрыва машины с чиновниками в Курской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области, в котором находился глава района, сообщает СУ СКР по региону.

"Автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Утром 3 июля четыре человека пострадали при подрыве автомобиля на мине в Рыльске Курской области. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате был ранен глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем машины. Также пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.