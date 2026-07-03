Три человека погибли и двое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли за сутки в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"К сожалению, без жертв не обошлось - три человека погибли. Также есть раненые", - написал Балицкий в своем канале в Max в пятницу.

По его словам, в поселке Камыш-Заря под завалами частного дома обнаружены тела пожилых женщины и мужчины. На парковке перед въездом в Мелитополь БПЛА ударил по грузовику, погиб мужчина.

Кроме того, в результате атаки дрона по машине на трассе между селом Широкое и Васильевкой ранен мужчина. В Днепрорудном в результате удара беспилотника по многоквартирному дому пострадал мужчина.



