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Три человека погибли и двое пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли за сутки в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"К сожалению, без жертв не обошлось - три человека погибли. Также есть раненые", - написал Балицкий в своем канале в Max в пятницу.

По его словам, в поселке Камыш-Заря под завалами частного дома обнаружены тела пожилых женщины и мужчины. На парковке перед въездом в Мелитополь БПЛА ударил по грузовику, погиб мужчина.

Кроме того, в результате атаки дрона по машине на трассе между селом Широкое и Васильевкой ранен мужчина. В Днепрорудном в результате удара беспилотника по многоквартирному дому пострадал мужчина.


Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Мелитополь
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