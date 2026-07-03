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Уральский блогер Соколов осужден за демонстрацию экстремистской символики

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга приговорил к двум годам принудительных работ по делу о демонстрации экстремисткой символики Facebook (принадлежит компании Meta Platforms Inc., признана в России экстремистской организацией и запрещена) блогера Алексея Соколова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов Свердловской области.

"Он признан виновным по ч.1 ст.282.4 УК (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций,), ему назначено два года принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства", - уточнил собеседник агентства.

Сейчас Соколов находится в СИЗО по делу о госизмене (ст.275 УК).

16 декабря в Екатеринбурге прошли обыски у блогеров Соколова, Романа Качанова (ныне иноагент) и Ларисы Захаровой. Их подозревают в том, что под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы они осваивали гранты от нежелательных в России организаций.

Качанов и Захарова обвиняются по ч.3 ст.284.1 УК, сейчас она находятся уже на свободе но под запретом определенных действий.

Как уточняли "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Норвежском Хельсинкском комитете (Norwegian Helsinki Committee) и Национальном фонде в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), признанных в России нежелательными. С просьбой проверить деятельность блогеров выступила одна из свердловских общественниц.

Facebook Meta Platforms Екатеринбург Свердловская область Ленинский суд Алексей Соколов
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