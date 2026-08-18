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Российский несырьевой неэнергетический экспорт за I полугодие вырос на 6,7%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в январе-июне 2026 года вырос на 6,7%, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на предварительные данные Минпромторга.

"По предварительным оценкам, по итогам первого полугодия наблюдается рост несырьевого неэнергетического экспорта (плюс 6,7%), в том числе промышленной продукции - на 5,25% в номинальных ценах", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Минпромторг сообщал, что в январе-мае 2026 года ННЭ из России составил $67,15 млрд, увеличившись на 6,9% в годовом измерении ($62,81 млрд). Из этого объема на экспорт товаров отраслей промышленности пришлось $48,6 млрд (рост на 2,4%).

Динамика внешней торговли промтоварами обсуждалась на совещании, посвященном текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности и прошедшем под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Там было отмечено, что "текущее смягчение монетарной политики будет способствовать оживлению ситуации в промышленности".

Замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский на совещании доложил о текущей ситуации в обрабатывающих отраслях промышленности, где отмечается сдержанная положительная динамика производства. В июне 2026 года индекс предпринимательской уверенности (PMI) в обрабатывающих отраслях достиг позитивных значений и составил 50,3 пункта, а в июле - 50,7 пункта.

Среднемесячная заработная плата за пять месяцев 2026 года в обрабатывающих производствах продолжила расти и составила 107 тысяч рублей, что на 12% выше, чем в январе - мае 2025 года.

По последним данным Росстата, в июне 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 2,6% в годовом выражении после роста на 0,5% в мае, на 3,1% в апреле, на 3% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3% в январе. За январь-июнь 2026 года рост в "обработке" составил 0,7%.

Минпромторг Росстат ННЭ Алексей Матушанский Денис Мантуров PMI
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