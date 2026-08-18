В каждом приграничном округе Белгородчины появятся подразделения самообороны

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белгородские власти создадут подразделения самообороны "БАРС-Белгород" в каждом приграничном округе региона, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев местной телерадиокомпании.

"Мы предложили концепцию развития, чтобы в каждом приграничном муниципальном округе было свое подразделение "БАРС-Белгород", чтобы плотно закрыть небо от FPV и всех беспилотных систем различного типа. Предложил это президенту, он меня поддержал", - сказал он.

В "БАРС-Белгород" будут привлекать также тех граждан, кто не проходил службу по призыву.

"Согласно федеральному закону, те лица, которые не проходили службу по призыву, если они в течение шести месяцев проходят службу в добровольческом формировании, им это зачтётся за срочную службу", - отметил Шуваев.

По его словам, упор делается именно на молодых людей, поскольку для моторики рук управление дронами-перехватчиками привычно по играм.

Ранее сообщалось, что в подразделениях самообороны формируются противодроновые расчеты, которые обучают работе с противодроновыми системами.

Добровольцы отряда "БАРС-Белгород" приступили к выполнению задач с 1 октября 2024 года. В зоне их ответственности - охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.