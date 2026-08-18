Поиск

В каждом приграничном округе Белгородчины появятся подразделения самообороны

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белгородские власти создадут подразделения самообороны "БАРС-Белгород" в каждом приграничном округе региона, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев местной телерадиокомпании.

"Мы предложили концепцию развития, чтобы в каждом приграничном муниципальном округе было свое подразделение "БАРС-Белгород", чтобы плотно закрыть небо от FPV и всех беспилотных систем различного типа. Предложил это президенту, он меня поддержал", - сказал он.

В "БАРС-Белгород" будут привлекать также тех граждан, кто не проходил службу по призыву.

"Согласно федеральному закону, те лица, которые не проходили службу по призыву, если они в течение шести месяцев проходят службу в добровольческом формировании, им это зачтётся за срочную службу", - отметил Шуваев.

По его словам, упор делается именно на молодых людей, поскольку для моторики рук управление дронами-перехватчиками привычно по играм.

Ранее сообщалось, что в подразделениях самообороны формируются противодроновые расчеты, которые обучают работе с противодроновыми системами.

Добровольцы отряда "БАРС-Белгород" приступили к выполнению задач с 1 октября 2024 года. В зоне их ответственности - охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
БАРС-Белгород Александр Шуваев Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Петербургская биржа" запустила торги бензинами пониженных стандартов

Российский несырьевой неэнергетический экспорт за I полугодие вырос на 6,7%

В каждом приграничном округе Белгородчины появятся подразделения самообороны

ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

 ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

Губернатор Авдеев сообщил о повреждении домов в двух округах Владимирской области

Спасатели эвакуировали всех альпинистов, не выходивших на связь при восхождении на Эльбрус

 Спасатели эвакуировали всех альпинистов, не выходивших на связь при восхождении на Эльбрус

Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов

 Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов

Губернатор Подмосковья сообщил о поражении более 150 беспилотников над регионом

До 63 выросло количество сбитых на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве сбито 23 дрона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11233 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3525 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов