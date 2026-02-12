Поиск

На Урале блогера Качанова перевели под домашний арест

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения блогеру и адвокату Роману Качанову, обвиняемому в сотрудничестве с нежелательными в России организациями, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Мера пресечения изменена с содержания под стражей на домашний арест на срок по 15 мая", - говорится в сообщении.

В декабре 2025 года в Екатеринбурге у блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова прошли обыски. Качанов и Захарова были арестованы до 15 февраля. Обоим вменили ч.3 ст.284.1 УК (организация деятельности нежелательной организации).

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о Норвежском Хельсинкском комитете (Norwegian Helsinki Committee) и Национальном фонде в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), признанных в России нежелательными.

Соколов был арестован по статье о госизмене (ст.275 УК). Суд продлил ему арест до 15 июня.

