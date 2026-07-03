Военные РФ сообщили о массированном и групповых ударах, нанесенных по ВСУ с 27 июня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Dооружённые силы России в период с 27 июня по 3 июля нанесли по военным целям на Украине массированный и пять групповых ударов, сообщает министерство обороны РФ.

"С 27 июня по 3 июля т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.