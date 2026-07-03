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Комитет гражданской обороны создадут в Ленобласти

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области создают комитет с функциями гражданской обороны и безопасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Принял решение, исходя из современных реалий - выделить из комитета правопорядка Ленинградской области без увеличения штатной численности отдельную самостоятельные структуру и создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности", - написал Дрозденко в своем канале в Max.

Главная задача нового комитета - координация системной работы по обеспечению защиты жителей и предприятий, критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз, поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцируемых на территории области, и помощь ленинградским бойцам на СВО.

"Мы уже делаем многое: сформировали мобильные огневые группы, помогаем 6-й армии ПВО техникой и инженерным обустройством. Но ситуация требует создания отдельной, профильной структуры, которая будет заниматься этим вопросом системно, ежедневно, без отвлечения на другие задачи", - отметил глава области.

Ранее оперативный штаб Ленинградской области принял решение о необходимости укрепления и усиления защиты неба. Дрозденко информировал о планах создать дополнительные мобильные огневые группы на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также передать их в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленобласти.

Александр Дрозденко Ленобласть Ленинградская область
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