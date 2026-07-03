Военные РФ за неделю уничтожили на аэродроме два украинских МиГ-29

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели ударными дронами уничтожили на аэродроме два самолета МиГ-29 ВСУ, также сбили более 3,8 тыс. дронов и оперативно-тактическую ракету, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами, группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение недели российские военнослужащие сбили 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическую ракету большой дальности, три крылатые ракеты "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3871 беспилотников.

"Силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.