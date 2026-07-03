Белоусов проинспектировал войска и силы Черноморского флота

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил войск и сил флота, сообщило в пятницу российское военное ведомство.

"Глава российского военного ведомства отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук доложил министру обороны РФ "о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе".

"Также министр обороны РФ встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове", - информирует военное ведомство.

По завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, государственные награды, в том числе медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших", говорится в сообщении.