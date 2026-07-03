Минобороны РФ сообщило об авиаударах по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки и Красного Лимана в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, авиация ВКС с применением осколочно-фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции нанесла удары по пунктам временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка и 120-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана в ДНР.

"В результате атаки обе цели поражены", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.