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Минобороны РФ сообщило об авиаударах по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Алексеево-Дружковки и Красного Лимана в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, авиация ВКС с применением осколочно-фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции нанесла удары по пунктам временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка и 120-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана в ДНР.

"В результате атаки обе цели поражены", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

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Минобороны РФ ДНР ВСУ
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