"Петербургская биржа" запустила торги бензинами пониженных стандартов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" с 18 августа запустила ряд базисов по продаже бензинов пониженных стандартов, сообщила площадка.

В частности, начались торги АИ-92 стандартов евро-2, евро-3, евро-4, а также АИ-95 и АИ-98 стандартов евро-4.

Правительство в начале июля разрешило оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы. Мера была обусловлена необходимостью повысить надежность топливообеспечения и направить на внутренний рынок дополнительные объемы нефтепродуктов.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что выпуск бензинов пониженных стандартов является временной мерой: "При нормальной ситуации мы должны будем производить только евро-5, мы называем это класс пятый с улучшенными экологическими характеристиками. И у нас для этого достаточно мощностей в России".

Летом текущего года сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов топлива на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз из страны авиакеросина.