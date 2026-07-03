Гроза и град ожидаются в Подмосковье в пятницу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и град прогнозируются в отдельных районах Московской области с вечера пятницы до утра субботы, сообщает главное управление МЧС по региону.

"Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: в период с 18:00 3 июля до 10:00 4 июля по территории Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. Усиление ветра при грозе до 17 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС призывает быть бдительными и соблюдать правила безопасности.