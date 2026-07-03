Поиск

Гроза и град ожидаются в Подмосковье в пятницу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и град прогнозируются в отдельных районах Московской области с вечера пятницы до утра субботы, сообщает главное управление МЧС по региону.

"Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: в период с 18:00 3 июля до 10:00 4 июля по территории Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. Усиление ветра при грозе до 17 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС призывает быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

МЧС Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вынесен приговор фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

 РФ, Китай и Монголия создадут карту туристического маршрута "Великий чайный путь"

Более 70 пляжей Анапы получили разрешение на открытие

Модуль "Русский язык как государственный" появится в вузах в 2027 году

 Модуль "Русский язык как государственный" появится в вузах в 2027 году

Визовые центры Кипра в РФ возобновят прием документов с 6 июля

Комитет гражданской обороны создадут в Ленобласти

Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ в Запорожской области

Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к играм FIFA и Battlefield 6

 Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к играм FIFA и Battlefield 6

Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве

 Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10264 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов