Гроза ожидается в Москве с вечера пятницы до утра субботы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о дожде и грозе, которые ожидаются в Москве с вечера пятницы и до утра субботы.

"По прогнозам синоптиков, с 21:00 3 июля до 10:00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.