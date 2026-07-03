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МЧС и Минцифры запускают цифровой проект по улучшению работы пожарной охраны

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - МЧС и Минцифры России реализуют крупномасштабный проект по цифровизации деятельности пожарной охраны в Московской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ в пятницу.

"МЧС РФ совместно с Минцифры России при поддержке правительства РФ реализует крупномасштабный проект по цифровизации деятельности пожарной охраны на единой платформе РФ "ГосТех", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что система поможет диспетчерам быстрее видеть, какие силы доступны, где находится техника и какие подразделения готовы к выезду.

Целью проекта является сокращение времени принятия решений, улучшение мониторинга тушения пожаров и аварийно-спасательных работ, пояснили в пресс-службе.

"В настоящее время система проходит апробацию технологических решений в условиях реального времени на территории Московской области", - отмечается в сообщении.

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