МЧС и Минцифры запускают цифровой проект по улучшению работы пожарной охраны

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - МЧС и Минцифры России реализуют крупномасштабный проект по цифровизации деятельности пожарной охраны в Московской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ в пятницу.

"МЧС РФ совместно с Минцифры России при поддержке правительства РФ реализует крупномасштабный проект по цифровизации деятельности пожарной охраны на единой платформе РФ "ГосТех", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что система поможет диспетчерам быстрее видеть, какие силы доступны, где находится техника и какие подразделения готовы к выезду.

Целью проекта является сокращение времени принятия решений, улучшение мониторинга тушения пожаров и аварийно-спасательных работ, пояснили в пресс-службе.

"В настоящее время система проходит апробацию технологических решений в условиях реального времени на территории Московской области", - отмечается в сообщении.