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Председатель реготделения "Яблока" в Удмуртии снята с выборов в Госдуму

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртской Республики принял решение снять с участия в выборах в Госдуму кандидата от "Яблока", председателя регионального отделения партии Ию Боронину, сообщила политик в четверг.

"Верховный суд Удмуртии снял меня с выборов по иску кандидата от "Справедливой России" Антона Головкова", - написала Боронина в своем телеграм-канале.

Она отметила, что суть иска ей неизвестна и после ознакомления с материалами дела будет направлена апелляционная жалоба.

В материалах на сайте Верховного суда Удмуртии сообщается, что иск от кандидата в депутаты Антона Головкова к Ие Борониной поступил 3 сентября и был удовлетворен 7 сентября. В качестве категории дела указано: "О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

На сайте избиркома Удмуртии сообщается, что 3 сентября была рассмотрена жалоба Антона Головкова на нарушение избирательного законодательства при распространении агитационных материалов Ией Борониной, которая зарегистрирована кандидатом в депутаты Госдумы в том же Ижевском одномандатном округе №39.

В жалобе указывалось, что в период с 31 июня по 18 августа Боронина разместила в соцсети "ВКонтакте" семь публикаций и одну публикацию в мессенджере Telegram, в которой содержатся признаки предвыборной агитации, но не указаны данные об изготовителе, заказчике, тираже и дате выпуска и оплате из средств избирательного фонда.

Избирком Удмуртии удовлетворил жалобу.

Выборы в Госдуму состоятся 18-20 сентября.

Удмуртия Яблоко Ия Боронина
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