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Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 8 июля составит 370,1 руб./т, на ячмень и кукурузу будет нулевой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из РФ пшеницы с 8 июля составит 370,1 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

До этого с 22 апреля она была нулевой.

Ставки пошлин на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми. На этом уровне они находятся с 15 апреля.

Все ставки будут действовать по 15 июля включительно.

Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $239,4 за тонну пшеницы ($233,8 за предыдущий период), $218,3 - за тонну ячменя ($218,3), $230,3 - за тонну кукурузы ($230,8).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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