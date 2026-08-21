VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ООО "ВК", принадлежащее МКПАО "ВК", подало иск против американской корпорации Apple Inc. в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел.

Иск подан 19 августа против Apple Inc, Apple Distribution International Ltd, а также российского юрлица ООО "Эппл рус". Документы в карточке дела не приложены.

"Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе VK.

В июне Apple удалила из своего App Store приложения интернет-холдинга VK и мессенджер Max. На тот момент VK заявляла, что Apple сделала это без предупреждения. При этом в сообщении подчеркивалось, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках.

С середины июля Max и VK находятся под санкциями ЕС. Их приложения также удалены из Google Play.